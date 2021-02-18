4 أسباب تضاعف خسائر رابغ للتكرير السعودية بنحو 6 مرات خلال 2020

دوت الخليج – تضاعفت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنحو ست مرات خلال عام 2020 على أساس سنوي، متأثرة بتوقف المجمع الصناعي شهران بجانب الركود العالمي وتراجع الأسعار.

وأظهرت النتائج المالية للشركة والمعلنة على موقع السوق، تسجيل خسائر بقيمة 3.7 مليون ريال، مقابل 544 ألف ريال خلال عام 2019، بزيادة 595.04%.

وتقلصت مبيعات رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بنحو 35.8% لتصل 21.87 مليون ريال مقابل 34.06 مليونا بنهاية 2019، كما تشمل نتائج الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م أيضاً عمليات التشغيل الكامل للسنة الأولى لمشروع توسعة الشركة (المرحلة الثانية) التي بدأت عملياتها التجارية اعتباراً من 31 أكتوبر 2019م.

وأرجعت رابغ السعودية للتكرير والبتروكيماويات ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الحالي 2020م مقارنة بالعام السابق 2019م بشكل رئيسي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً لمدة 60 يوماً خلال العام الحالي بالإضافة إلى ركود الاقتصاد العالمي وغموض واسع للسوق واستمرار جائحة كورونا مما أدى إلى إنخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي إنخفاض الأسعار بشكل أكبر.

ونوهت الشركة بأن الربع الرابع من عام 2020م قد شهد تحسناً في هامش الربح على المنتجات على ضوء تحسن أوضاع السوق مقروناً بجهود الشركة الحثيثة للمحافظة على استقرار الاعمال التشغيلية لمرافقها وتخفيض التكاليف التشغيلية والذي توج بنتائج إيجابية للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مقارنة بالسنة الماضية.