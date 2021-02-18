سي آي كابيتال تحقق 475 مليون جنيه أرباح مجمعة و2.4 مليار جنيه إيرادات

رنا ممدوح _ حققت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح مجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 475 مليون جنيه عن عام 2020، مسجلة انخفاضا بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت الشركة وفقاً للبيان الصادر عنها إجمالي إيرادات مجمعة بمبلغ 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بتراجع 10% مقارنة بالعام السابق.

بينما صعد إجمالي محفظة التمويل خلال نفس الفترة إلى 10.3 مليار جنيه، محققا ارتفاع بنسبة 24% مقارنة بعام 2019.

وبلغ صافي دخل الفائدة 845 مليون جنيه، خلال عام 2020، محققا ارتفاعاً بنسبة 13% مقارنة بعام 2019، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 9.1%

وتراجع صافي الربح التشغيلي بنسبة 8% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، ليصل 850 مليون جنيه.

وذكرت سي آي كابيتال أن مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في صافي الربح بلغت نسبتها 90%، و84% في الإيرادات.

وفيما يخص الأنشطة البنكية غير المصرفية للشركة، فقد حققت ذراع التأجير التمويلي كوربليس صافي ربح بعد الضرائب بمبلغ 413 مليون جنيه خلال عام 2020، مسجلا انخفاضا طفيف بنسبة 1% مقارنة بعام 2019.

وسجلت كوربليس عقود جديدة بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، لتحقق نمو بنسبة 3% مقارنة بعام 2019.

وصعد حجم محفظة التأجير القائمة إلى 8.5 مليار جنيه خلال عام 2020 محققة ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة لذراع التمويل متناهي الصغر، فقد حقق صافي ربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 125 مليون جنيه، خلال عام 2020، بارتفاع 11% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1.006 مليون جنيه في نهاية 2020 بارتفاع 46% مقارنة بعام 2019.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح 42 فرعا جديدا خلال عام 2020 وبالتالي، بلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 21 فرعا

وبالنسبة للتمويل العقاري، فقد بلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 163 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 156 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

وفيما يخص التمويل الاستهلاكي أيضاً، فبلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بالعمليات 57.8 مليون جنيه بنهاية الفترة.

وذكرت الشركة نتائج أنشطة بنوك الاستثمار، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 10.4 مليار جنيه، بارتفاع 10% مقارنة بعام2020.

وبلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 7.3%² في نهاية الفترة، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الثانية بين شركات السمسرة في السوق المحلية

وبلغت إيرادات خدمات الاستشارات المالية 28 مليون جنيه، بانخفاض 66% مقارنة بالعام السابق.

وتعليقا على أداء المجموعة خلال العام المالي 2020 قال مجلس ادارة الشركة:

“حققت المجموعة أداء مرن لعام 2020 بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال العام، وجاء ذلك مدعوما بالأداء الجيد لمحفظة أعمال الخدمات المالية غير البنكية بفضل قوة الملاءة المالية ومستوى السيولة الجيد للشركة”.

وتابع :” استطاع قطاع خدمات التمويل تعزيز محفظة أعماله لتصل إلى 10.3 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي متميز قدره 24٪، وبلغ صافي دخل الفائدة 845 مليون جنيه في عام 2020، بارتفاع قدره 13٪ مقارنة بالعام السابق وبلغت هوامش صافي الفائدة 9.1٪. بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحصص الأقلية 475 مليون جنيه بتراجع قدره 12٪ مقارنة بالعام السابق”.

وقال :”جاء انخفاض صافي الربح متأثرا بتحديات السوق والتي أثرت سلبا على معدل نمو أعمالنا في قطاعي السمسرة والاستثمار البنكي، والمصروفات المرتبطة بالأنشطة الجديدة”.

وأوضح :” على المستوى التشغيلي، عززت ريفي تواجدها في السوق بزيادة عدد فروعها بواقع 70٪ ليصل إلى 102 فرع، بينما بلغت محفظة القروض 1.0 مليار جم بنهاية العام، بنمو جيد قدره 46٪ مقارنة بالعام السابق”.

وأضاف:” انتهت كوربوليس من إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه، وهي الصفقة الأكبر في تاريخها، مما يؤهلها لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على محفظة قوية للتأجير التمويلي، كما تواصل مبادراتنا الجديدة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري في التوسع حيث حققت الأخيرة نقطة التعادل في عام 2020″.

وأشار:” واصلت شركة تعلّيم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات شركة سى آي كابيتال القابضه للاستثمارات الماليه و أولى منصات التعليم العالي المؤسسي في مصر، تحقيق نتائج جيدة حيث بلغت إيراداتها 481 مليون جنيه في عام 2020 بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 53٪”.

وقال:” إن تعليم أعلنت في فبراير 2021 خطتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية من خلال طرح عام أولي”.

واختتم:” نتبنى رؤية متفائلة بشأن المكانة الجيدة لمحفظة أعمال المجموعة واستفادتها من التحسن المستمر في الأنشطة الاقتصادية وأسواق المال خلال عام 2021.”