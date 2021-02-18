الكويت تلزم القادمين جوا من الدول المحظورة بالحجر الفندقي 14 يوما على نفقتهم الخاصة

دوت الخليج – ألزمت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي بالفندق.

وقالت الإدارة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، إنه سيتم العمل بالقرار اعتبارا من الأحد الموافق 21 فبراير الجاري في أحد الفنادق المحلية، لمدة 14 يوماً، وعلى نفقة القادمين الخاصة.

ودعت الإدارة للطيران المدني في الكويت، شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، إلى عدم السماح بصعود الركاب القادمين إلى الكويت للطائرة، إلا بعد التسجيل بمنصة “كويت مسافر”.

وأفادت الإدارة بأن الركاب القادمين إلى الكويت يتكفلون بتكلفة إجراء فحصين إثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا “PCR”، على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة “كويت مسافر” أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

كما ألزمت الإدارة جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها، بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية، لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

كانت الكويت قد حظرت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق مطلع أغسطس 2020 حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا.

وضمت القائمة أيضا الطيران القادم من كل من دول الهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنجلاديش، والفلبين، وإسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيرلانكا، ونيبال، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، وهونغ كونج، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيغرو، وجمهورية الدومنيكان، وكوسوفو.

ومنعت إدارة الطيران المدني دخول الركاب غير الكويتيين للدولة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري، مستثنية من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.