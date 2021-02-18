زيادة المبيعات ترتفع بأرباح أسمنت السعودية إلى 456 مليون ريال خلال 2020

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح السنوية الصافية لشركة أسمنت السعودية، المدرجة في وسق الأسهم “تداول”، هامشي بنهاية عام 2020، إلى نحو 456 مليون ريال، مقابل 451.4 مليونا العام السابق، بارتفاع 1.02% .

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الأرباح بشكل هامشي العام الماضي، جاء نتيجة ارتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التمويل، مقابل ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع ومخصص الزكاة.

وأظهرت النتائج المالية لشركة أسمنت السعودية، ارتفاعا في المبيعات الإجمالية بنحو 8.8% على أساس سنوي لتصل 1.57 مليار ريال بنهاية 2020، فيما تقلص إجمالي الربح التشغيلي بنحو 2.4%.