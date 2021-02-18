بورصة الكويت: إيقاف التداول على سهم الأولى للاستثمار حتى 3 مارس

دوت الخليج -قررت بورصة الكويت وقف التداول على أسهم الشركة الأولى للاستثمار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري، وحتى الأربعاء الموافق 3 مارس 2021.

وأوضحت البورصة الكويتية، في بيان اليوم الخميس، أن وقف التداول على أسهم الشركة جاء بناءً على قرار جمعيتها العمومية التي أقرت فيها تخفيض رأس المال.

وأضافت بورصة الكويت، أن الإيقاف ممتد لحين انتهاء “الأولى” من إجراءات التخفيض على أن يتم إعادة أسهم الشركة للتداول اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4 مارس المُقبل.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة الأولى للاستثمار أواخر ديسمبر2020، على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 42.913 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2019، وتخفيض رأس المال من 65.107 مليون دينار إلى 44.598 مليون دينار.