أغذية الإماراتية تتجه للاستحواذ على 80% من أوريونجرين مالكة النبيل للصناعات الغذائية

دوت الخليج – أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة “النبيل للصناعات الغذائية” ومقرها الأردن بعد الحصول على موافقات تنظيمية محددة.

وأشارت أغذية في بيان للسوق، اليوم الخميس، بأن شركة النبيل للصناعات الغذائية تعد أحد الشركات الإقليمية المتخصصة في مجال تصنيع منتجات اللحوم المعالجة المجمدة والمبردة، ويتم توزيع منتجاتها في أكثر من 20 سوقاً كما أنها تأسست في الأردن من العام 1945.

وأكدت أغذية، أنه بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، سيقوم مجلس إدارة المجموعة بالدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية، حيث سيصوت المساهمون على عملية الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية.

وبموجب الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية الأخرى، ستقوم أغذية بالاستحواذ على حصة 80% من شركة النبيل للصناعات الغذائية، بحسب البيان.

وأوضحت شركة أغذية أن عملية الاستحواذ تشمل حصة قدرها 60% من أسهم شركة اوريونجرينليميتد، وهي شركة تمتلك بشكل غير مباشر 100% من شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة، من شركة نيوتريفيشن هولدنج ليميتد، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل “أبوظبي القابضة”.

وأضافت أن عملية الاستحواذ ستتم مقابل إصدار سندات الزامية قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة لصالح نيوتريفيشن بسعر 5.5 درهم إماراتي لكل سهم عادي جديد في الشركة، وحصة قدرها 20% ستستحوذ عليها من شركة “ايديال هولدنج ليمتد” مقابل دفعة نقدية، مشروطا بإتمام الصفقة “خيار الشراء”.

وقررت أغذية دعوة عموميتها للانعقاد بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوصية الجمعية بالموافقة على الصفقة، وبناءا عليه الموافقة على إصدار السندات الإلزامية المذكورة.

وستنظر عمومية أغذية أيضا في الموافقة على ابرام اتفاقيتي بيع وشراء منفصلتين فيما يتعلق بكل من الصفقة وخيار الشراء.

وتوقعت مجموعة أغذية أن يحقق الاستحواذ قيمة ملموسة على المدى القصير والبعيد لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال تحقيق الوفورات والإيرادات وتوفير فرص كبيرة للبيع المتقاطع على مستوى المنطقة.