البورصة تتراجع بصورة طفيفة بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بصورة طفيفة بنسبة 0.07%، ليتداول عند مستوى 11404 نقطة.

وهبط كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.51%، و 0.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 64.510 مليون جنيه، على 111 شركة من خلال 2.094 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية لعدد 1 مليون سهم بقيمة إجمالية 8 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 35 شركة مقابل ارتفاع 15 في حين لم تتغير أسعار 64.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 1.902 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.212 مليون جنيه، مقابل 309.410 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.117 مليون جنيه، منها 897.568 ألف جنيه للأفراد، و219.725 ألف جنيه للمؤسسات.

وحقق الوافد الجديد للبورصة وهو سهم شركة أوراسكوم المالية القابضة – المنقسمة من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ويضم تحت مظلتها كلا من شركة بلتون وثروة كابيتال- تراجعاً في ثاني أيام تداولة بنسبة 6.44%، ليتداول عند 0.378 جنيه مقابل 0.404 جنيه بسعر الفتح.

بينما ارتفع سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 3.13%، ليصل إلى 0.264 جنيه مقابل 0.256 جنيه بسعر الفتح

وتصدر سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.92%، تلاه سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.89%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 5.64%.

في حين تصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.13%، تلاه سهم اوراسكوم المالية القابضة بنسبة 6.44%، ثم سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 5.06%.