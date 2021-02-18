باركليز يحقق أرباحا بقيمة 2.1 مليار دولار في 2020 بانخفاض 38%

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وكالات _ أعلن بنك باركليز عن تحقيق أرباح للعام بأكمله بقيمة 1.53 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.11 مليار دولار، لعام 2020 ، بانخفاض 38% عن عام 2019 ولكنه فاق توقعات المحللين.
وأعلن البنك البريطاني عن صافي ربح للربع الأخير يُعزى إلى المساهمين بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن المملكة المتحدة تتعامل مع إجراءات إغلاق جديدة على مستوى البلاد وسط عودة ظهور كورونا.
وتوقع المحللون في استطلاع أجرته Refinitiv خسارة صافية للربع الرابع قدرها 44.88 مليون جنيه إسترليني لتحقيق أرباح صافية للعام بأكمله تبلغ 1.22 مليار جنيه إسترليني.
هذا وأعلن باركليز أيضًا أنه سيستأنف توزيعات الأرباح للمساهمين بنس واحد لكل سهم والشروع في إعادة شراء 700 مليون جنيه إسترليني للأسهم.
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