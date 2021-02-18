طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز من خلال البوابة الرقمية

أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس شارة بدء التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج فى مصر بمعايير عالمية ، وذلك فى اطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

كما أعلن الملا عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

وثمن الوزير مجهودات العاملين فى مشروع البوابة لنجاحهم فى انجاز المشروع بعد مرور 12 شهر من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير لإنشاء البوابة ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2020.

وأشار الملا إلى أن مشروع البوابة يعد أول منصة إلكترونية من نوعها فى مصر وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمى فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

ونوه أنها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال اتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف مما سينتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالى تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج.

وخلال الفعاليات قام 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنها إيني الإيطالية وأباتشي الأمريكية وفنترشال ديا الألمانية بالتوقيع على اتفاقيات عضوية فى بوابة مصر للبحث والاستكشاف قبل الإطلاق الفعلى للبوابة وهو ما يعد شهادة ثقة من هذه الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف فى مناخ مصر الجاذب للاستثمار والفرص الواعدة التى تزخر بها.

ومن جانبه أكد أوليفييه لو بوش رئيس شركة شلمبرجير العالمية أن البوابة ستطلق كافة امكانات قطاع البترول وسيكون لها تأثير سريع على مجال البحث والاستكشاف وأنها تعتبر معيار أساسى لصناعة البترول والغاز فى مصر لتحسين الأداء واعطاء أفضلية فى ظل منافسة عالمية قوية ولتحقيق أهداف الاستدامة للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن شركة شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصرى وأن البوابة مثال قوى لهذه الشراكة الناجحة ونتاج لمنظومة التنمية المستدامة التى تنتهجها مصر فى كافة الأنشطة والمجالات.

حضر فعاليات إطلاق البوابة الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس والمهندس طارق رزق الرئيس التنفيذى لشركة شلمبرجير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس كريم بدوى الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير لمصر وشرق المتوسط وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر.