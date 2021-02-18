الأرباح السنوية لإعادة التأمين الكويتية ترتفع 10.8% وتوصية بتوزيعات نقدية وأسهم منحة

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة إعادة التأمين الكويتية “الإعادة”، المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 10.8% خلال عام 2020 مسجلة 5.24 مليون دينار، مقابل 4.73 مليونا بنهاية العام السابق.

وفسرت “الإعادة” في بيان للبورصة اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح خلال العام الماضي بزيادة صافي الأقساط المُكتتبة، مشيرة إلى تحقيقها أرباحها بقيمة 1.02 مليون دينار عن الربع الرابع من العام الماضي فقط.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال العام الماضي بنحو 8.2%، لتصل إلى 60.08 مليون دينار، مقابل 55.51 مليون دينار تقريباً في عام 2019، كما زاد إجمالي حقوق مساهمي شركة الإعادة الكويتية بنهاية العام الماضي 6.5% ليصل نحو 56.83 مليون دينار، مقابل 53.38 مليون دينار في عام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلوس للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.012 مليون دينار.

كما أوصى مجلس إدارة شركة الإعادة الكويتية أيضا بتوزيع أسهم منحة مجانية عن عام 2020 بنسبة 8% من رأس المال بواقع 8 أسهم لكل 100 سهم.