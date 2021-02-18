عاجل.. مليارا جنيه تعهدا من المركزي لشركة ضمان مخاطر الإئتمان لتغطية تمويل السياحة

أمنية إبراهيم _ قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وقال البنك المركزي المصري في خطاب دوري للبنوك أن هذا التعهد لا يتضمن مبلغ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.

وأشار المركزي في خطابة الدوري الجديد الذي تم نشره على موقعه الإلكتروني، إلى مبادرته الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقاً لمحددات تلك الشريحة.

وقال البنك المركزي المصري أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة منه في استمرار مساندة قطاع السياحة خلال أزمـة فـيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 7فبراير 2021 ما يلي:

400 مليون جنيه الحد الأقصى لضمانة قروض العميل الواحد والأطراف المرتبطة به

إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح -تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي (غير متضمنة مبلغ الـ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية)، وذلك وفقاً لما يلي:

1 ـ ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد المذكور أعلاه 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.

2 ـ تضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

3 ــ يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر أعلاه وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.

4 ــ استخدام التعهد المذكور في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.

وقال البنك المركزي المصري أنه يتعين التأكيد على ما يلي:

• أن المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.

• عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.

• عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقاً بالاستفادة من المبادرة.