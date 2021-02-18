بورصة الكويت تعطل التداول يومان بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير

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دوت الخليج – أعلنت بورصة الكويت أنها ستعطل أعمالها من يوم الخميس الموافق 25 فبراير الجاري إلى يوم الأحد الموافق 28 من ذات الشهر، بمناسبة حلول العيد الوطني ويوم التحرير.
وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إن الدوام الرسمي سوف يُستأنف كالمعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق أول مارس المقبل.
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