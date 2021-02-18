عاجل.. وقف التداول على سي آي كابيتال لحين نشر بيان حول ما يتردد عن تعديل سعر عرض بنك مصر

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رنا ممدوح _ قررت هيئة الرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وذلك لحين قيام الهيئة بنشر بيان بخصوص ما تم تداوله من معلومات بشأن قيام بنك مصر بتعديل سعر عرض الشراء.
وقالت في بيان للبورصة، إن ذلك لحين قيام الرقابة المالية بنشر بيان بخصوص ما تم تداوله من معلومات بشأن قيام بنك مصر بتعديل سعر عرض الشراء.
وفي 11 فبراير الجاري، وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر للاستحواذ حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر نقدي 4.7 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدني للتنفيذ 51%.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.
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