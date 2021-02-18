مؤشرات بورصة الكويت تحلق في المنطقة الحمراء بختام التداولات

دوت الخليج – أنهت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم اخميس على تراجع جماعي، ليهبط السوق الأول 0.7%، والمؤشر العام 0.63%، مع تراجع مؤشرا “رئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.22% و0.41% على الترتيب.

وزادت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم بنحو 15.3% لتصل 27.32 مليون دينار، من 23.69 مليون دينار بختام تداولات الأربعاء، كما انخفض حجم التداول بنحو 10.6% ليصل 68.39 مليون سهما مقابل 76.5 مليون سهما تداولها المستثمرون الجلسة السابقة.

وتراجعت مؤشرات 8 قطاعات خلال تداولات اليوم على رأسهم التأمين والخدمات المالية متراجعان بنحو 2.39% و1.13%، تلاه مؤشرا الصناعية والمواد الأساسية متراجعان بنحو 1.03% و0.59% على التوالي، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى بقيادة التكنولوجيا والنفط والغاز مرتفعات بنحو 6.32% و0.71% على التوالي، فيما استقر مؤشر قطاع الرعاية الصحية.

وعلى مستوى أداء الأسهم فارتفع 6 أسهم خلال الجلسة تصدرهم سهم “بنك وربة” بعد صعوده 0.87% بختام التداولات، فيما جاء سهم “استثمارات” على رأس 17 سهما تراجعت خلال الجلسة بعد هبوطه بنسبة 2.92%.

وكان سهم “بنك الكويت الوطني” الأكثر نشاطا خلال التداولات بسيولة قيمتها 6.11 مليون دينار رغم تراجعه 1.19% بعد تداول 7.3 مليون سهما من أسهمه.