مال وأعمال

انتهاء فترة إيقاف شركة حورس لتداول الأوراق المالية غدا

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن فترة الإيقاف المؤقت لشركة حورس لتداول الأوراق المالية تنتهي غداً 19 فبراير.

وذكرت البورصة في بيان لها، بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة، والخدمات والتسهيلات التي تتيحها للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم 19 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 إبريل الماضي.

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر قرار رقم 97 لسنة 2021 الصادر في 19 يناير الماضي، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة جورس لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما، إعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ في 5 أغسطس 2018.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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