البنوك التجارية والصناعة والاستثمار تدعم ارتفاع بورصة البحرين للجلسة الثالثة على التوالي

دوت الخليج – واصلت بورصة البحرين سلسلة ارتفاعاتها للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق مؤشرها العام على 0.22% ارتفاعا بختام تداولات اليوم الخميس، ليستقر عند مستوى 1481.38 نقطة، بدعم ارتفاع قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وزادت السيولة المتداولة في جلسة اليوم الخميس، إلى 1.78 مليون دينار من 1.45 مليون دينارا في الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 7.34 مليون سهما من 4.57 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر البنوك التجارية بنحو 21.91% مقابل 21.01% خلال جلسة الأربعاء، تلاه قطاعا الصناعة والاستثمار بنحو 8.37% و0.02%، فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات 22.55% بختام التداولات مقابل انخفاض قدره 21.98% بالجلسة السابقة، وسط استقرار قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم “دلمون للدواجن” أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 6.25%، فيما جاء سهم “عقارات السيف” على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 7.14% بعد إعلان نتائج الأعمال.

وكان سهم عقارات السيف الأنشط خلال تداولات اليوم بعد تداول 2.4 مليون سهما من أسهمه.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين هامشيا لتصل إلى 9.22 مليار دينار من 9.2 مليارا بإغلاق تداولات الأربعاء.