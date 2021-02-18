مبيعات العرب والأجانب ترفع خسائر البورصة إلى 0.13% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف التعاملات، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11398 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.13%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.43%، ليتداول عند مستوى 60.15 جنيه.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.34%، و 0.29% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 668.263 مليون جنيه على 185 شركة من خلال 22.736 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية لعدد 1 مليون سهم بقيمة إجمالية 8 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 71 شركة مقابل تراجع 71 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 34.688 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 35.169 مليون جنيه، مقابل 481.624 ألف جنيه.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.588 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.799 مليون جنيه، مقابل 5.211 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 38.276 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 59.651 مليون جنيه، مقابل 21.375 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.91%، تلاه سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.89%، ثم سهم سبأ الدولية للأوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.83%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندرية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.49%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 7.49%، ثم سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 5.56%.