مؤشرات أسواق المال الإماراتية تغلق على تباين.. ومكاسب أبوظبي السوقية تتجاوز المليار درهم

دوت الخليج – تباين أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الخميس، بارتفاع سوق أبوظبي 0.12% محققا مكاسب سوقية بنحو 1.05 مليار درهم، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثالثة على التوالي ليستقر عند ادنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2021.

وتحول مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع 0.12% بعد تراجعه الجلسة السابقة بنحو 0.49%، ليستقر عند مستوى 5642.85 نقطة بختام التداولات.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 1.05 مليار درهم من قيمتها السوقية التي سجلت نحو 808.35 مليار درهم بختام تداولات اليوم الخميس، مقابل 807.3 مليار درهم بختام تداولات الجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 907.2 مليون درهم من 1.067 مليار درهم في جلسة الأمس، كما تقلص حجم التداول إلى 160.86 مليون سهما من 211.02 مليون سهما تداولها المستثمرون في جلسة الأربعاء.

وواصل سهم الدار العقارية الذي ارتفع بنحو 0.84% صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة السادسة على التوالي، بعد تداول 62.84 مليون سهما من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 224.47 مليون درهم.

كما تصدر سهم مجموعة أغذية قائمة الرابحين مرتفعا بنحو 7.21% بعد الإعلان عن صفقة للاستحواذ على 80% من إحدى شركات تصنيع اللحوم في الأردن، فيما تصدر سهم “الوثبة الوطنية للتأمين قائمة الخاسرين للجلسة الثانية على التولي متراجعا بنحو 4.98%.

وفي المقابل واصل مؤشر سوق دبي المالي اليوم الخميس، تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي منخفضا 0.7% ليستقر عند أدنى مستوى له منذ جلسة الثاني من يناير الماضي عند 2576.32 نقطة، بضغط من تراجع 19 قطاعا.

وزادت السيولة المتداولة في سوق دبي المالي إلى 179.05 مليون درهم من 156.1 مليونا الجلسة السابقة، بعد التداول على نحو 116.02 مليون سهما مقابل 112.22 مليون سهما تداولها المستثمرون الجلسة السابقة.

وتراجع 17 قطاعا خلال التداولات تصدرها الاستثمار والخدمات المالية منخفضا بنحو 2.05% تلاه قطاع العقارات متراجعا بنحو 1.23% على التوالي، ثم قطاع البنوك منخفضا بنحو 0.42%.

وفي المقابل ارتفع 11قطاعا بقيادة الاتصالات والسلع بعد صعودهما بنسبة 1.27% و0.78% على التوالي.

وكان سهم “إعمار العقارية” الذي هبط بنحو 1.33% بختام التعاملات الأكثر تداولا خلال الجلسة من حيث القيمة بعد تداول 11.59 مليون سهما من أسهمه بقيمة 42.88 مليون درهم، كما كان سهم “الاتحاد العقارية UPP” الذي تراجع أيضا بنحو 0.36% الأنشط من حيث حجم التداولات للجلسة الثانية على التولي بعد تداول 26.26 مليون سهما من أسهمه بقيمة 7.12 مليون درهم.

وجاء سهم “BHMUBASHER” متصدرا القائمة الخضراء بعد صعوده بنحو 14.51%، فيما تصدر سهم “الصقر الوطنية للتأمين” قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 5%.