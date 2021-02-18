عاجل تأكيدا لحابي.. بنك مصر: لانية لتعديل سعر عرض شراء سي آي كابيتال

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رنا ممدوح _ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بيانا حول رد بنك مصر على استفسارها بخصوص ما تم تداوله عن احتمالية قيام البنك بتعديل سعر عرض الشراء المقدم على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
عاجل.. لا تعديل في سعر عرض استحواذ بنك مصر على سي آي كابيتال
وأشارت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن بنك مصر أكد بأنه لا يوجد نيه لديه في تعديل السعر، كما لم يتم التفاوض أو المناقشة مع أي طرف في هذا الشأن.
وقالت الهيئة، إن البنك ذكر السعر المقدم في رده على استفسارها هو 4.70 جنيه للسهم طبقا لعرض الشراء والذي ينتهي فترة سريانه في 11 مارس القادم.
وعليه قد تقرر إعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة يو م الاحد الموافق 21/02/2021 مع تعليق جميع العروض والطلبات قبل نشر هذا الإعلان.
ومنذ قليل علمت بوابة دوت الخليج أنه لا تعديل في سعر العرض المقدم من بنك مصر والبالغ 4.7 جنيه للاستحواذ على حصة حاكمة من شركة سي آي كابيتال.
كانت هيئة الرقابة المالية قد قررت في الساعة الواحدة ظهراً، إيقاف التعامل على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وذلك لحين قيامها بنشر بيان بخصوص ما تم تداوله من معلومات بشأن قيام بنك مصر بتعديل سعر عرض الشراء.
وفي 11 فبراير الجاري، وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر للاستحواذ حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر نقدي 4.7 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدني للتنفيذ 51%.
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