عاجل تأكيدا لحابي.. بنك مصر: لانية لتعديل سعر عرض شراء سي آي كابيتال

رنا ممدوح _ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بيانا حول رد بنك مصر على استفسارها بخصوص ما تم تداوله عن احتمالية قيام البنك بتعديل سعر عرض الشراء المقدم على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

عاجل.. لا تعديل في سعر عرض استحواذ بنك مصر على سي آي كابيتال

وأشارت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن بنك مصر أكد بأنه لا يوجد نيه لديه في تعديل السعر، كما لم يتم التفاوض أو المناقشة مع أي طرف في هذا الشأن.

وقالت الهيئة، إن البنك ذكر السعر المقدم في رده على استفسارها هو 4.70 جنيه للسهم طبقا لعرض الشراء والذي ينتهي فترة سريانه في 11 مارس القادم.

وعليه قد تقرر إعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة يو م الاحد الموافق 21/02/2021 مع تعليق جميع العروض والطلبات قبل نشر هذا الإعلان.

ومنذ قليل علمت بوابة دوت الخليج أنه لا تعديل في سعر العرض المقدم من بنك مصر والبالغ 4.7 جنيه للاستحواذ على حصة حاكمة من شركة سي آي كابيتال.

كانت هيئة الرقابة المالية قد قررت في الساعة الواحدة ظهراً، إيقاف التعامل على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وذلك لحين قيامها بنشر بيان بخصوص ما تم تداوله من معلومات بشأن قيام بنك مصر بتعديل سعر عرض الشراء.

وفي 11 فبراير الجاري، وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر للاستحواذ حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر نقدي 4.7 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدني للتنفيذ 51%.