سوق الأسهم السعودية تتراجع 0.66% بضغط من 12 قطاعا بقيادة الاستثمار والبنوك

دوت الخليج – أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تداولات اليوم الخميس، متراجعا للجلسة الثانية على التوالي بنحو 0.66%، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 8 جلسات متتالية آخرها أول أمس الثلاثاء.

وفقد مؤشر “تاسي” السعودي 60.08 نقطة خلال تداولات اليوم، ليستقر عند مستوى 9024.23 نقطة.

وتقلصت السيولة المتداولة في سوق “تداول” إلى 11.88 مليار ريال خلال جلسة اليوم الخميس، من 14.23 مليار ريال الجلسة السابقة، بعد التداول على نحو 382.32 مليون سهما.

وفقدت الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم نحو 25 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال الجلسة لتسجل نحو 9.165 تريليون ريال، متراجعة من نحو 9.19 تريليون ريالا بإغلاق الجلسة السابقة.

وأغلق 12 قطاعا في سوق الأسهم السعودية “تداول” على تراجع بقيادة الاستثمار والتمويل والبنوك اللذان انخفضا بنحو 1.65% و1.49%، فيما أنهت 9 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة التطبيقات وخدامت التقنية الذي صعد بنحو 5.38% تلاه قطاع الخدمات التجارية مرتفعا بنحو 1.58%.

وسجل 90 سهم مكاسب سوقية بختام تداولات اليوم الخميس، جاء على رأسهم “صدر” مرتفعا بنحو 9.94% تلاه سهم “المصافي” مرتفعا 9.93%، فيما تراجع 98 سهماً آخرين على رأسهم “الكابلات السعودية” و”الباحة” بعد هبوطهما بنحو 5.19% و4.89% على التوالي.

وكان سهم “تكوين” الذي ارتفع سعره إلى 14.04 ريال الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 20.15 مليون سهما، فيما كان “المصافي” الأنشط خلال الجلسة بقيمة تداولات 982.9 مليون ريال

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو ” على تراجع بنحو 1.47% فاقدا 410.66 نقطه ليستقر عند مستوى 27456 نقطة.