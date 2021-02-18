البورصة تتراجع 0.29% بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من مبيعات العرب والأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29%، وأغلق عند مستوى 11380 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.60%، وأغلق عند مستوى 60.05 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.09%، و 0.85% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.331.385 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 46.381 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية لعدد 1 مليون سهم بقيمة إجمالية 8 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 108 شركة مقابل ارتفاع 55 في حين لم تتغير أسعار 29.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 55.239 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي مبيعات بمبلغ 55.815 مليون جنيه، مقابل 576.188 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 63.348 مليون جنيه.

واستحوذ تعاملات الأفراد المصريون منها على مبلغ 48.964 مليون جنيه، مقابل 14.383 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 8.108 مليون جنيه.

جاء ذلك بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بمبلغ 13.083 مليون جنيه، مقابل 4.975 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 84.39% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على10.98% والعرب على 4.63% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.59% من تعاملات اليوم مقابل 73.40% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم بنك الكويت الوطني – مصر قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.99%، تلاه العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.91%، ثم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.89%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.63%، تلاه المصرية للدواجن بنسبة 8.08%، ثم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 6.19%.