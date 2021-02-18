سوق الأسهم السعودية تدرج أدوات دين حكومية بقيمة 3.16 مليار ريال الأحد المقبل

دوت الخليج – وافقت سوق الأسهم السعودية “تداول”، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3,16 مليار ريـال.

وأوضحت السوق السعودية” تداول” في بيان، اليوم الخميس، أن الإدراض يتضمن الآتي:

1. زيادة في إصدار رقم 12-01-2021 (رمز تداول: 5308) بقيمة 1,23 مليار ريال ليصل إلى 2,110,020,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 07-01-2021 (رمز تداول: 5306) بقيمة 1,93 مليار ريال ليصل إلى 4,005 مليون ريال.

وأكدت سوق الأسهم السعودية، في بيانها على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير 2021م.