دايملر الألمانية تحقق أرباحا بقيمة 3.6 مليار يورو رغم الجائحة

وكالات _ سجلت شركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات ارتفاعا في أرباحها لعام 2020، ما دفع رئيس مجلس الإدارة ،أولا كالينيوس، إلى الإشادة بالشركة لإتقانها “اختبار الضغط” الذي شكله وباء كورونا.

وذكرت الشركة اليوم أن صافي أرباحها المالية لعام 2020 المنسوبة للمساهمين بلغ 3.6 مليار يورو (4.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.4 مليار يورو في 2019.

وارتفع العائد على السهم نتيجة لذلك إلى 3.39 يورو مقابل 2.22 يورو في 2019.

وارتفعت الأرباح في 2020 قبل حساب الفوائد والضرائب بنسبة 53 في المائة لتصل إلى 6.6 مليار يورو مقابل 4.3 مليار يورو، في العام السابق عليه، وسط أداء قوي في جميع الأقسام.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب، والتي تعكس الأعمال الأساسية، 8.6 مليار يورو في 2020، مقابل 10.3 مليار يورو في العام السابق عليه.

وقالت دايملر إن نتائجها المالية لعام 2020 كانت أفضل بكثير من المتوقع في ظل تحديات وباء كورونا.

وقال كايلينيوس: “كان عام 2020 بمثابة اختبار ضغط لجميع الشركات وفي كل صناعة، تقريبا. تعامل فريق دايملر مع هذا الاختبار على نحول طيب”.