جراند انفستمنت القابضة: عضوان يقلصان حصصهما في رأس المال

رنا ممدوح _ قلص أمير عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية حصته في رأسمال الشركة من 26.961% إلى 18.628%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن خضر قام ببيع 650 ألف سهم من أسهم جراند انفستمنت القابضة مقابل 5.2 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 8 جنيهات للسهم الواحد، وقامت جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وذكرت الشركة في بيان آخر أن محمد نشأت الطوخي عضو مجلس الإدارة قلص حصته في رأسمال جراند انفستمنت ببيع 350 ألف سهم مقابل 2.8 مليون جنيه، لتصل نسبته في هيكل الملكية إلى 1.064% مقابل 5.551%.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت صباح اليوم تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية لعدد 1 مليون سهم بقيمة إجمالية 8 مليون جنيه.