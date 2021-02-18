محجوب ومجموعته المرتبطة يرفعون حصتهم في الإسماعيلية الجديدة للتطوير إلى 8.42%

رنا ممدوح _ رفع على محمود عبد اللطيف محجوب ومجموعته المرتبطة حصتهم في رأسمال الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة إلى 8.42%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محجوب رفع حصته من 2.3444% إلى 5.3591% بشراء 1.110 مليون سهم من أسهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير مقابل 38.934 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 35.0591 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 3.0621% لشركة تارجيت للاستثمار العقاري. الجدير بالذكر أن شركة الإسماعيلية للاستثمار تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 85.3686%.

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