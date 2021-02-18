الأسهم الأمريكية تنخفض بفعل بيانات إعانة البطالة

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وكالات _ استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض اليوم، إذ عاود المستثمرون الانصراف عن شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين سلطت زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الضوء على هشاشة تعافي سوق العمل.
وتراجع المؤشر داو جونز 54.4 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 31558.6 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد أند بورز على انخفاض 15.5 نقطة أو 0.39 في المائة ليسجل 3915.86 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك 150.8 نقطة أو 1.08 في المائة إلى 13814.666 نقطة.
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