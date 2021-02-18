مال وأعمال

ارتفاع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير

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_ أظهرت أرقام نُشرت يوم الخميس ارتفاع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير، رغم استمرار الإغلاقات الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد-19.

قالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر ارتفاع معنويات المستهلكين في منطقة العملة الموحدة إلى -14.8 هذا الشهر من -15.5 في يناير.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى -15.

وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.8 نقطة إلى -15.7.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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