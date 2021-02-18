- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ أظهرت أرقام نُشرت يوم الخميس ارتفاع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير، رغم استمرار الإغلاقات الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد-19.
قالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر ارتفاع معنويات المستهلكين في منطقة العملة الموحدة إلى -14.8 هذا الشهر من -15.5 في يناير.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى -15.
وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.8 نقطة إلى -15.7.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.