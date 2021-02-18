مخزونات الخام الأمريكي تهوي بشكل كبير في أحدث أسبوع

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العربية نت _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع رفع المصافي للإنتاج، في حين زادت مخزونات البنزين وهبطت مخزونات نواتج التقطير.
ونزلت مخزونات الخام 7.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض 2.4 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 3 ملايين برميل، بحسب ما ورد في “”.
وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 26 ألف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية.
وقالت إن مخزونات البنزين زادت 672 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته زيادة 1.4 مليون برميل.
وأظهرت البيانات نزول مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل، في مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.2 مليون برميل يوميا.
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