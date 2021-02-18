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التعليم: امتحان مجمع واحد للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ولا يضاف للمجموع

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جداول امتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلي.

وأوضحت، أنه يحق للطلاب في الشهادة الإعدادية الاختيار بين طرق التقييم الآتية:

يمكن للطالب أن يمتحن في الفصل الدراسي الأول امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية في لجان مدرسية ويكون الحضور يوم واحد فقط وسيقيم الامتحان نجاح ورسوب فقط وسيعقد الامتحان في يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021.

وستكون امتحان الفصل الدراسي الثاني امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

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كما يمكن للطالب أن يمتحن فيما درسه خلال العام الدراسي كاملاً امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

وأشارت إلى أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى تتمثل فيما يلي:

• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميليوُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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