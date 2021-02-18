البريد المصري يشارك في الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الاتحاد البريدي المتوسطي

شارك اليوم البريد المصري في اجتماع الدورة الأربعين لمجلس إدارة الاتحاد البريدي المتوسطي والذي يعقد بمشاركة كافة البلدان الأعضاء بالاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري وعضو مجلس إدارة اتحاد البريد المتوسطي، أن البريد نجح في إدراج الشمول المالي على رأس الأولويات الاستراتيجية للاتحاد خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه تم اختيار البريد المصري عضو في الفريق المتخصص “Last Mile Delivery” خلال الاجتماع للمساهمة في وضع الأسس والنظم للارتقاء بمستوى الخدمات البريدية والمالية على مستوى دول الاتحاد وذلك بناء على النجاح الكبير و الانجازات التي شهدها البريد المصري في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح فاروق، أن هذا الاجتماع تناول عدداً كبيراً من الموضوعات الهامة مثل مناقشة آلية دعم البلدان الأعضاء بالاتحاد لمواجهة جائحة كورونا ومراجعة اتفاقية الاتحاد بحيث تتناسب مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية ومناقشة الموقف المالي للاتحاد في ظل انتشار جائحة كورونا وعرض التقرير المالي لعام 2020 .

وتتضمن أيضًا مناقشة إمكانية عمل مسابقة لتصميم الطوابع عبر الإنترنت وإصدار طابع بريد تذكاري مشترك للاتحاد للعام الحالي يعبر عن الترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأشار د.فاروق، إلى أن الاجتماع ناقش ايضاً موقف مصر من استضافة الاجتماع القادم لمجلس الإدارة والجمعية العامة للاتحاد البريدي المتوسطي بالاضافة الي الموضوعات المتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي مثل تحديد موقف موحد بشأن فتح باب المشاركة في اتحاد البريدي العالمي امام الاطراف الفاعلة بالقطاع وتحديد الموقف من المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي الذي كان من المقرر انعقاده في عام 2020 بساحل العاج وتم تأجيله إلى عام 2021 نظرا لانتشار جائحة كورونا كما أنه تم اعتماد البريد المصرى في إصدار الطابع السنوي المشترك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذى يعزز أواصر التعاون بين البلدان بالمنطقة وذلك عبر استعراض البعد الثقافي لها.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال تطوير الأعمال والخدمات البريدية والتحول الرقمي والشمول المالي والتجارة الالكترونية وتطبيقاتها هذا بالإضافة الى تعزيز التعاون بين مصر وكافة بلدان الاتحاد البريدي المتوسطي.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المتوسطي هو الاتحاد المسؤول عن تعزيز التعاون البريدي بين البلدان الأعضاء بشمال وجنوب المتوسط ويديره رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مع الأمين العام ويتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء نصفهم من شمال المتوسط والنصف الآخر من جنوب المتوسط بالتناوب بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة من منطقة مختلفة عن التي يمثلها نائب رئيس مجلس الادارة ويضم في عضويته 23 بلد عضو من الدول العربية (الجزائر، مصر، الاردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سوريا، تونس) ومن الدول الاوروبية (البانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، ايطاليا، مالطا، موناكو، مونتينجرو، البرتغال، سلوفينيا، اسبانيا، تركيا).