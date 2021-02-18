فرنسا تسجل 22501 إصابة جديدة بفيروس كورونا و271 وفاة

_ أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 22501 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الخميس، مقارنة مع 25018 يوم الاربعاء و21063 يوم الخميس الماضي. كما أعلنت الوزارة تسجيل 271 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 310 وفيات يوم الأربعاء.

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