استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية بعد خمس سنوات من التوقف

_ قال رئيس هيئة الطيران المدني المصرية لرويترز يوم الخميس إن الرحلات المباشرة من روسيا إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر ستستأنف في مارس بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف.

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهتين السياحيتين الشهيرين بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015 ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا.

وقال أشرف نوير إن شركة نوردويند إيرلاينز الروسية تقدمت بطلب لبدء رحلات إلى كلتا المدينتين اعتبارًا من 28 مارس.