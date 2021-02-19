الأسهم الأمريكية تتراجع مع تجدد خسائر التكنولوجيا وارتفاع طلبات إعانة البطالة

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_ تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع انصراف المستثمرين عن شركات التكنولوجيا الكبيرة، في حين أشارت زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تعاف هش لسوق العمل بالولايات المتحدة.
وانخفضت أسهم أبل ومايكروسوفت وتسلا وألفابت بين 0.5 و1.2 بالمئة، لتضغط على المؤشرين القياسيين ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.
ونزلت أسهم فيسبوك بينما تعكف السوق على تقييم التداعيات الأوسع لقرارها حجب المحتوى الإخباري في أستراليا.
وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 118.7 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 31494.32 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 17.3 نقطة أو 0.44 بالمئة ليسجل 3914.03 نقطة، وهبط ناسداك 100.14 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 13865.36 نقطة.
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