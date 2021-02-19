ماكرون يقترح على الدول الغنية نقل ما بين 3 إلى 5% من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

فرانس برس _ اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، أن تنقل الدول الغنية ما بين 3 إلى 5% من لقاحات كورونا الموجودة لديها، إلى القارة الإفريقية التي تفتقر إليها بشدة.

ولفت ماكرون، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إلى أنه سيطرح الفكرة على اجتماع قادة مجموعة السبع الجمعة، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “توافق” على هذه المبادرة.

وأضاف: “فلننقل اليوم 3% أو 5% من لقاحات كورونا الموجودة لدينا إلى إفريقيا. هذا ليس له تأثير على وتيرة استراتيجية التطعيم (في الدول الغنية). إنه لا يُبطئها أبدا”.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن “هذا يأتي في مصلحة الفرنسيين والأوروبيين”، مؤكدا وجود أكثر “من 10 ملايين فرنسي لديهم عائلات على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط”.

وشدد على ضرورة “ممارسة ضغوط شديدة جدا” على المختبرات الدوائية الكبرى لزيادة إنتاج اللقاحات.

من جانب آخر، تمنت الرئاسة الفرنسية “بشدة أن تُظهر الولايات المتحدة خلال قمة السبع التزاما أكبر، بما في ذلك ماليا” في إطار آلية كوفاكس لتخصيص لقاحات للدول الفقيرة.

وكان ماكرون قد شارك في الأيام الأخيرة في اجتماعات عدة بشأن قضية اللقاحات، بما في ذلك الأربعاء الماضي مع قادة أفارقة، للدعوة إلى تسريع توفير لقاحات كورونا في الدول الفقيرة. كما تحدث الخميس مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، واتفقا على “هدف جعل اللقاح منفعة عامة عالمية”، بحسب الرئاسة الفرنسية.