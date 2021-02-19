إيلون ماسك يتفوق على جيف بيزوس مرة أخرى ويتربع على عرش أغنى رجل في العالم

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بلومبرج _ أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت قيمتها 199.9 مليار دولار.
وتمكن ماسك من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، وفقا لما ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وتبلغ ثروة بيزوس 194.2 مليار دولار وفقا للوكالة، وقد تربع على عرش أغنى رجل في العالم من 2017 إلى 7 يناير المنصرم، قبل أن يبدأ رجلا الأعمال في التناوب على هذا المركز بعدها.
واستطاع إيلون ماسك زيادة ثروته بأكثر من 150 مليار دولار في آخر 12 شهرا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.
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