رينو تتكبد خسائر تاريخية بقيمة 8 مليارات يورو في 2020 بسبب الجائحة

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فرانس برس _ سجلت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خسارة تاريخية بقيمة 8 مليارات يورو في العام 2020 متأثرة بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت في بيان الجمعة.
وقالت رينو في بيان، إن حجم المبيعات انخفض في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 8,9 في المئة مع خسارة صافية قدرها 660 مليون يورو. لكن أرقامها السنوية لا تزال متأثرة بانخفاض نسبته 21,3 بالمئة في المبيعات ونتائج شريكتها اليابانية نيسان.
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