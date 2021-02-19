جولدمان ساكس يتوقع تأثير محدود على أسعار النفط بسبب نقص إمدادات تكساس

_ قال جولدمان ساكس في مذكرة إن موجة من الطقس المتجمد في تكساس تسببت في انقطاعات للكهرباء وتعطيلات لمصافي التكرير وخطوط أنابيب سيكون لها تأثير محدود ومؤقت فحسب على سوق النفط العالمية.

وانخفضت أسعار النفط بما يصل إلى اثنين بالمئة اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من أن المصافي ستستغرق وقتا لاستئناف العمليات بعد موجة من الطقس البارد في الجنوب الأمريكي، مما تسبب في فجوة في الطلب، بينما من المتوقع أن ترتفع إمدادات أوبك+.

واستمرت انقطاعات الطاقة في تكساس لليوم السادس أمس الخميس، فيما امتد أثر انخفاض الإمدادات من أكبر ولاية أمريكية منتجة للطاقة في الولايات المتحدة إلى المكسيك المجاورة.

وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى انخفاض يبلغ في المتوسط 700 ألف برميل يوميا في إنتاج فبراير للخام البري في 48 ولاية أمريكية، فيما من المتوقع أن يتعافى الإنتاج سريعا بفضل توقعات بارتفاع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة أمس الخميس “بينما التأثيرات الإجمالية على العرض والطلب كبيرة، إلا أنه جرى تعويضها في الأغلب، والأهم من ذلك أنها مؤقتة، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من الآثار على أسعار النفط العالمية…”.