وزير التنمية المحلية يوجه بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ببرنامج تطوير الريف

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” وذلك بمشاركة مسئولي الشعب الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية والجيش الثاني الميداني والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ومسئولي محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية، ومسئولي الوزارة.

وفي بداية اللقاء أكد اللواء محمود شعراوي على تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات.

وأشار إلى أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

وشدد “شعراوي” علي أهمية هذا المشروع القومي الهام والذي يمس حياة المواطنين في القري المصرية ، لافتاً الي أن هذا المشروع يحظي باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما يتابعه يومياً رئيس مجلس الوزراء المصري مع كافة الوزارت والجهات المشاركة في عملية التنفيذ .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليري المواطن نتيجة سريعة علي أرض المحافظات ، مشيراً الي وجود توجيهات للمحافظين بتقدم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة .

وقال اللواء محمود شعراوي انه سيقوم بجولات خلال الأيام المقبلة علي القري والمراكز المستهدفة في المرحلة الاولي للمبادرة لدفع عملية التنفيذ وتذليل اي عقبات او تحديات علي أرض الواقع .

وأوضح ” شعراوي” ان هناك توجيهات لفريق العمل بوزارة التنمية المحلية والمحافظات بعقد اجتماعات تنسيقية متوالية مع مسئولي الهيئة الهندسية والجهات المركزية فيما يخص كل مركز إداري حتى يتسني بدء التنفيذ السريع وإزالة اي معوقات بشكل فوري وتوفير كافة الأراضي المطلوبة والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية ورفع مستوي المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم ، مضيفاً أن هذا الاجتماع هو الأول في سلسة هذه الاجتماعات والتي ستتواصل بكثافة وبشكل يومي خلال المرحلة المقبلة .

واستهدف الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 وبوصفها الوزارة المسئولة عن التنسيق فيما يتعلق بمجموعة عمل البنية الأساسية والخدمات ، مراجعة موقف المشروعات المدرجة بخطة التنمية المتكاملة لـ7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء بمحافظة المنوفية ، والصف، وأطفيح بمحافظة الجيزة ، وشربين بالدقهلية ، والقنطرة شرق بالاسماعيلية ، والحسينية بالشرقية، والاتفاق على حزمة المشروعات والقرى الجاهزة للتنفيذ بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وتوفير متطلبات التنفيذ الفوري .

وخلال الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية بمواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية ميدانياً بالمحافظات وبمقر وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لتشمل كافة المراكز الإدارية المستهدفة وعددها 51 مركز ، والاستمرار في التنسيق عالي المستوى الجاري حاليًا مع الجهات المسئولة عن التتفيذ وهي أجهزة وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وجه شعراوي بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات ، مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، و سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.