المعهد القومي للحوكمة يطلق النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية

يطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط، النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لعدد 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الإدارية العليا.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد، أن متابعة إطلاق البرنامج التدريبي في نسخته الثانية نابع من حرص الوزارة والمعهد علي دعم بناء القدرات داخليًا وإقليميًا بل ودعم تمكين المرأة الإفريقية في ضوء دور مصر المهم في تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063 ودورها الداعم في مساندة ودعم أشقائها الأفارقة، وكذا حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية بالقارة.

البرنامج يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية بالقارة الأفريقية

وتابعت السعيد أن البرنامج سيتم تنفيذه هذا العام من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضى وبتغطية جغرافية أوسع انتشارًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، لافتة إلي انطلاق البرنامج بداية من 10 مارس القادم وحتي 28 من الشهر ذاته.

ومن جانبها أوضحت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أنه تم الاتفاق على تنفيذ البرنامج التدريبى هذا العام بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس داعم للبرنامج ، ومؤسسة “جيميناي أفريقا” كشريك معرفى وتقنى لخبرتها في مجال ريادة الأعمال بأفريقيا.

وأضافت شريف أن البرنامج يتضمن 21 محاضره حول موضوعات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وتطوير المهارات الادارية والقيادية بالإضافة إلى 8 فقرات مشاركات من الأربعة قطاعات الممثلة بالتدريب ويومين من الألعاب التفاعلية .

وتابعت شريف أن البرنامج يستهدف 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا من إحدى الوزارات التالية أوالهيئات التابعة لها في الدول الأفريقية الشقيقة كوزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة ممن يتعلق عملهن بملف التنمية المستدامة كلًا بحسب قطاعها وكذلك الباحثات والمدربات بالمراكز البحثية والتدريبية ذات الصلة.

ويستهدف برنامج القيادات النسائية الأفريقية الفئة العمرية من 40 إلى 55 عامًا للمشاركة، كما تم تحديد عددًا من المعايير للتسجيل والحصول على البرنامج تتمثل في الالتزام بحضور 90% من التدريب كحد أدنى للحصول على الشهادة، والتسجيل والتقدم للبرنامج من خلال ملئ استمارة التسجيل المرفقة والسيرة الذاتية وخطاب ترشيح من جهة العمل يتضمن الموافقة على إعطاء المرشحات إجازة لأيام العمل خلال مدة التدريب، كما تم تحديد آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالتدريب يوم 1 مارس 2021.

جدير بالذكر أن النسخة الأولي من البرنامج تم إطلاقها فى الأول من يناير 2020 بدعوة مئة سيدة أفريقية ممن تتقلدن المناصب الحكومية العليا من 35 دولة أفريقية لحضور المعسكر التدريبى بالقاهرة.