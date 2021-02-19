- 1/3
- 2/3
- 3/3
– أظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو اتسع في ديسمبر بفعل ارتفاع الفائض التجاري وانكماش أكبر للعجز في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل تحويلات المغتربين والضرائب.
وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة ويتعامل باليورو فائضا لميزان المعاملات الجارية بقيمة 36.7 مليار يورو في ديسمبر، ارتفاعا من 25.1 مليار يورو في نوفمبر وبما يزيد كثيرا عن 20.1 مليار المسجلة قبل عام وفقا للأرقام المعدلة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، انخفاضا من 2.3 بالمئة في الفترة المقابلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي الأوروبي: ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.