مال وأعمال

اليابان تخفض تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى خلال 10 أشهر بسبب مخاوف كورونا

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بلومبرج _ خفضت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى خلال عشرة أشهر فيما تكافح البلاد خلال حالة طوارئ جديدة للتعامل مع زيادة شتوية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي التقرير الشهري لفبراير، استمر مكتب رئاسة الوزراء في وصف الأوضاع الإجمالية بأنها تتحسن من مستوى متدن حاد ولكن قال إن انفاق المستهلك يضعف مجددا.

وخفض التقييم مؤشر محتمل على أن رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا قد يمهد الطريق أمام خفض التحفيز الاقتصادي فيما يعقد آماله على أن الأوضاع يمكن أن تتحسن على نحو كاف من شأنه يسمح بإقامة أولمبياد طوكيو الصيفية.

وخفضت حكومة اليابان توقعها للاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي ، ما يعكس الضرر الناتج عن حالة الطوارئ التي تم الدعوة إليها لاحتواء الفيروس في طوكيو وغيرها من المناطق الحضرية الكبرى.

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وارتفعت تقييمات انفاق العاصمة والواردات وعائدات الشركات وسط تحسن التجارة الخارجية خصوصا مع الصين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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