مال وأعمال

الاتحاد الأفريقي يعتزم تأسيس صندوق للبنية التحتية للقارة

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– قال رايلا أودينجا مسؤول ملف البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي إن التكتل يؤسس صندوقا لتمويل تشييد الطرق والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء التي تشتد حاجة القارة إليها، ليتحول بذلك لمصادر تمويل جديدة بسبب الإجهاد الذي تعاني منه الجهات المانحة وارتفاع في مستويات الدين.

ويقول الاتحاد الأفريقي إن عجز تمويل البنية التحتية السنوي في القارة يتراوح بين 60 و90 مليار دولار بحسب التقديرات مما يجعل من الصعب على التكتل التعجيل بتحقيق هدفه المتمثل في دمج الأسواق المنفردة المتباينة لتصبح منطقة تجارة حرة موحدة.

وأضاف أودينجا الممثل المعني بالبنية التحتية في الاتحاد لرويترز “أفريقيا تعاني من مجاعة مالية عندما يتعلق الأمر بالاحتياج لتطوير البنية التحتية”.

ويحول الاتحاد الأفريقي، المؤلف من 55 دولة، نظره حاليا صوب صناديق الثروة السيادية والتقاعد والتأمين في دول مثل جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا والمغرب ومصر وكينيا لجمع السيولة.

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وقال أودينجا إن الاتحاد سيدعو تلك الصناديق لاستثمار نحو خمسة بالمئة من حيازاتها “وهو ما سيكون أكثر ربحية لهذه المؤسسات من تركها لتلك الأموال دون استغلال”.

وأشار إلى أن محادثات تجري مع تلك الصناديق وأن خبراء الاتحاد الأفريقي يضعون الأسس القانونية والمالية لصندوق البنية التحتية الذي ستديره وكالة تأسست حديثا وهي وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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