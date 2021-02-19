بيتكوين تتخطى مستويات قياسية جديدة وقيمتها السوقية تقارب تريليون دولار

– بلغت بيتكوين مستوى مرتفعا قياسيا جديدا يوم الجمعة وتتحرك صوب تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار متجاهلة تحذيرات المحللين من أنها تشكل “عرضا اقتصاديا جانبيا” وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.

وقفزت قيمة أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم 2.6 بالمئة مسجلة 52932 دولارا وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة ثمانية بالمئة في أسبوع. وزادت قيمة بيتكوين 60 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر.

وغذت مكاسب بيتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من تسلا وماستر كارد وحتى بنك بي.إن.واي ميلون.

ووفقا لموقع كوين ماركت كاب الإلكتروني والذي يتابع بيانات العملات المشفرة فقد دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لبيتكوين إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.

ويوم الخميس، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، الذي كانت تغريداته من أسباب تغذية موجة صعود بتكوين، إن امتلاك بيتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي.

كما دافع عن تحرك تسلا في الآونة الأخيرة للاستثمار في بتكوين، إذ أدى شراء الشركة ما قيمته 1.5 مليار دولار من بتكوين إلى تأجيج الاهتمام بالعملة الرقمية.