اتصالات المغرب تحقق أرباحا بقيمة 674 مليون دولار في 2020

– أعلنت اتصالات المغرب، أكبر شركة مشغلة للاتصالات في البلاد، اليوم الجمعة تحقيق ربح معدل بلغ ستة مليارات درهم (674 مليون دولار) في 2020 بانخفاض 0.4 بالمئة. وارتفعت الإيرادات إلى 36.7 مليار درهم بزيادة 0.7 بالمئة، إذ فاق أثر تحسن خدمات الإنترنت الثابت على التباطؤ في أنشطة الهاتف المحمول. وقالت اتصالات المغرب، إنها ستوزع أرباحا 4.01 درهم للسهم بقيمة إجمالية 3.5 مليار درهم بما يمثل عائدا 2.8 بالمئة. وأضافت أن قاعدة عملائها نمت 8.1 بالمئة لتصل إلى 73 مليون مستخدم وعزت السبب لنمو الوحدات التابعة لها في أفريقيا. وغيرت الشركة العام الماضي العلامة التجارية لكل فروعها الأفريقية لتصبح مووف أفريكا. وتدير اتصالات المغرب وحدات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتسيطر اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست في باريس، وتملك الدولة المغربية 22 بالمئة.

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