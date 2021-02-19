وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم صعود أسهم التكنولوجيا

_ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بعد تعرضها لموجة بيع في أغلب فترات الأسبوع، في حين ينتظر المستثمرون قراءة لبيانات شهرية لنشاط الأعمال.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 10.8 نقطة، بما يعادل 0.03 بالمئة، إلى 31504.13 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 7.2 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 3921.16 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 63.8 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 13929.2 نقطة.