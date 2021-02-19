مبيعات المنازل الأمريكية القائمة ترتفع على غير المتوقع في يناير

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_ ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية على غير المتوقع في يناير على الرغم من شح في المعروض يرفع أسعار المنازل.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الجمعة إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 0.6 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.69 مليون وحدة الشهر الماضي.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل القائمة 1.5 بالمئة إلى 6.61 مليون وحدة في يناير.
وعلى أساس سنوي، ارتفع نشاط إعادة بيع المنازل، الذي يشكل غالبية مبيعات المنازل الأمريكية، 23.7 بالمئة.
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