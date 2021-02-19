- 1/3
- 2/3
- 3/3
روسيا اليوم _ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن البشرية لن تهزم جائحة فيروس كورونا المستجد “إلا في حال تطعيم جميع سكان الأرض” ضد العدوى.
وأضافت خلال حديثها في مؤتمر لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى أن برنامج “كوفاكس” الخاص بتوزيع اللقاحات “يجب أن يحصل على اللقاحات في أسرع وقت”.
ولفتت إلى أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الكفيل بإنها جائحة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميركل: لن ننتصر على الجائحة إلا بعد تطعيم جميع سكان الأرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.