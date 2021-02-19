مال وأعمال

بتكوين تبلغ تريليون دولار وتصعد إلى ذروة جديدة

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سكاي نيوز عربية _ لامست بتكوين رأسمال سوقي عند تريليون دولار، إذ بلغت ذروة قياسية جديدة، الجمعة، متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم.

وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 54 ألف دولار، مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 11 بالمئة.

وصعدت بيتكوين منذ بداية الشهر 64 بالمئة تقريبا، وكانت مرتفعة 5.5 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 54 ألفا و405 دولارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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