بريطانيا تسجل 533 وفاة جديدة بفيروس كورونا

_ سجلت بريطانيا 533 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 454 يوم الخميس، بحسب الأرقام الحكومية. كما سجلت 12027 إصابة جديدة وهو نفس الرقم تقريبا في اليوم السابق. ووصل عدد الأشخاص الذي تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كوفيد-19 إلى 16 مليونا و875536.

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