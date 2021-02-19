مجموعة السبع تتعهد بمبلغ 7.5 مليار دولار لبرنامج كوفاكس العالمي للقاحات

وكالات _ اتفق قادة مجموعة الدول السبع الجمعة على “تكثيف التعاون” للاستجابة إلى وباء كوفيد وزيادة التعهدات المالية لإطلاق اللقاحات في دول العالم الأكثر فقرا إلى 7.5 مليار دولار. وجاء في بيان مشترك صدر عن المجموعة التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة “اليوم، مع زيادة التعهّدات المالية بأكثر من أربعة مليارات دولار إلى آكت-أيه (مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد) وكوفاكس، بات مجموع الدعم من مجموعة الدول السبع 7.5 مليار دولار”.

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